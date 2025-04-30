Aras Kargo'da 3 Oyuncu ile Daha Yollar Ayrıldı

SULTANLAR Ligi takımlarından Aras Kargo Spor Kulübü'nde 3 oyuncuyla daha yollar ayrıldı. İzmir temsilcisi smaçör Elisa Tuana Köse, orta oyuncular Büşra Güneş ve Ecesu Soner ile vedalaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyunculara emekleri için teşekkür edilip, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu. Aras Kargo'da daha önce Hanna Klimets, Gizem Mısra Aşçı ve Elif Kapar'ın da takımdan ayrıldığı bildirilmişti. Kırmızı-beyazlı takımdan ayrılan voleybolcu sayısı 6'ya ulaşmış oldu.