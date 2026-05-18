Aras Kargo\'da 4. Ayrılık: Özge Nur Çetiner

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aras Kargo'da kadrodan gönderilen 4'üncü isim; orta oyuncu Özge Nur Çetiner oldu. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Teşekkürler, Özge Nur Çetiner. İzmir'i Avrupa kupalarına taşıdığımız tarihi sezonda ailemizin bir parçası olan Özge Nur'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Özge Nur'a kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Kırmızı-beyazlılar geçtiğimiz günlerde Aslıhan Kılıç, Diaris Perez ve Simay Kurt'la yollarını ayırmıştı.