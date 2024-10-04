Aras Kargo'dan İlk Hedef Play-Off - Son Dakika
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Spor

Aras Kargo'dan İlk Hedef Play-Off

Başantrenör Doğancı, Sultanlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefliyor.

04.10.2024 12:16
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Vodafone Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Aras Kargo'nun başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, hedeflerinin ilk 8 olduğunu belirterek, "İlk adım olarak play-off'a girebilirsek, sonrasında Avrupa kupalarına katılmak için uğraşmak istiyoruz." dedi.

Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, Kupa Voley'de kendileri açısından iki verimli maç oynadıklarını söyledi.

Sultanlar Ligi'ne zorlu bir fikstürle başlayacaklarını anlatan Doğancı, "İlk haftalarda mutlaka diş geçirmeye çalışacağız, kendimizi göstermek isteyeceğiz. Oyuncular zaten o düşüncede. Sultanlar Ligi'ndeki ilk senemizde kendimizi test edeceğimiz önemli bir dönem olacak." ifadelerini kullandı.

Mustafa Suphi Doğancı, Sultanlar Ligi'nde ilk kez mücadele edeceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Play-off'a, yani ilk 8'e girmek istiyoruz. Kafamızdaki ana hedef o. İlk adım olarak play-off'a girebilirsek, sonrasında Avrupa kupalarına katılmak için uğraşmak istiyoruz. Önümüze böyle bir hedef koyduk, bunun için uğraşacağız, savaş vereceğiz. Bu da bizi geliştirecek. Kulübümüzü, takımımızı, hepimizi bir üst noktaya götürecektir. Her yıl üstüne koyarak, umuyorum İzmir'i çok güzel şekilde temsil edeceğiz."

"Bu sene dünyanın en iyi ligi olmuş olabiliriz"

Mustafa Suphi Doğancı, Sultanlar Ligi gibi bir ligde İzmir takımı olmasının önemli olduğunu, bu eksiği kapattıkları için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Lig için daha önce "Dünyanın en iyi ikinci ligi." denildiğini hatırlatan Doğancı, "Bu sene benim gördüğüm en rekabetçi sezon. Bu sene dünyanın en iyi ligi olmuş olabiliriz." dedi.

İzmirlilerin de ligi takip edeceğine inandığını ifade eden Doğancı "Zaten bilet satışları başladı, rakamlar da bize onu söylüyor. Yani insanlar çok ilgili. Umuyorum gelip izlerler, bu keyfe ulaşırlar. Biz de onları güzel bir şekilde temsil ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Mustafa Suphi, Vodafone, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aras Kargo'dan İlk Hedef Play-Off - Son Dakika

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