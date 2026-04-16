Aras Kargo, Galatasaray\'la Play-Off\'ta Karşılaşacak

SULTANLAR Ligi'nde Play-Off 5-8 Etabı'nda Nilüfer Belediyespor'u eleyerek ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Aras Kargo, yarın Play-Off 5-6 Etabı ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Arzu Uzatöz, Mümin Şalvarlılar hakem ikilisi yönetecek. Biletler ev sahibi ekip seyircisi için 300, misafir takım seyircisi için 500 TL'den satışa sunuldu. İki takım 20 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da ikinci müsabakaya çıkacak. Galibiyetlerin eşitliği halinde üçüncü ve son maç 22 Nisan'da yine İstanbul'da oynanacak. İki galibiyet alan takım sezonu 5'inci sırada tamamlayacak. Normal sezonda Aras Kargo rakibine evinde ve deplasmanda 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.