Aras Kargo, Nilüfer Belediyespor'u Yendi

Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Arzu Uzatöz, Engin Duman
Aras Kargo: Hazal Selin Uygur, Aslıhan Kılıç, Olaya, Merve Atlier, Anthouli, Kalandadze (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş)
Nilüfer Belediyespor: Buse Pehlivan Ünal, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Yasemin Şahin (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Öykü Saruhan, Orvosova)
Setler: 25-20, 25-23, 19-25, 25-19
Süre: 131 dakika (30, 33, 37, 31)
Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabı ilk maçında Aras Kargo, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla Aras Kargo, 2 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti.
Seride ikinci mücadele, 12 Nisan Pazar günü oynanacak.
