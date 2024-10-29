Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Ebru Kaya, İbrahim Acar
Sarıyer Belediyespor: Taubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor, Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz (Buse Melis Cilkiz, Arzum Tezcan, Ezgi Akyaldız)
Aras Kargo: Busa, Gülce Erdemir, Klimets, Mitchem, Ceren Karagöl, Gizem Mısra Aşçı (Simay Kurt, Elif Kapar, Selen Köse, Ecesu Soner, Mirtskhulava)
Setler: 19-25, 25-23, 23-25, 23-25
Süre: 142 dakika (29, 39, 36, 38)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Aras Kargo, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'u 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo, Sarıyer'i 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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