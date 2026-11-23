Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo SK, CEV Challenge Kupası'nda çarşamba günü Yunanistan'da ZAON Kifissia ile oynanacak 16'lı finaller turu ilk maçının ertelenmesi için CEV'e resmi başvuruda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada takımda görülen dizanteri vakaları nedeniyle 6 voleybolcunun tedavilerinin özel bir hastanede devam ettiği bildirildi.

CEV'E RESMİ BAŞVURU YAPILDI

Aras Kargo'nun açıklamasında, "Sporcularımızın mevcut sağlık durumları ve devam eden tedavi süreçleri doğrultusunda, CEV Challenge Cup kapsamında oynanacak karşılaşmamızın ertelenmesi talebiyle Avrupa Voleybol Konfederasyonu'na (CEV) gerekli resmi başvurular yapılmıştır. Yazılı olarak ilettiğimiz erteleme talebimizin değerlendirme süreci devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

RAKİP TAKIMDAN ERTELEMEYE DESTEK

Aras Kargo'dan yapılan bildiride Yunanistan ekibi ZAON Kifissia'ya teşekkür de edildi. ZAON Kifissia'ya teşekkür edilen kısımda, "Bu süreçte rakibimiz ZAON Kifissia, yaşadığımız sağlık sorunlarına karşı anlayışlı ve yapıcı bir yaklaşım sergileyerek karşılaşmanın ertelenmesi konusunda kulübümüzle aynı görüşte olduğunu bildirmiştir. Gösterdikleri duyarlılık, anlayış ve erteleme talebimize verdikleri destek dolayısıyla ZAON Kifissia Kulübü'ne bir kez daha teşekkür ederiz. Sporcularımızın sağlığı kulübümüzün her zaman önceliğidir" denildi.