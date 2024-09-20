İZMİR,
SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Aras Kargo Spor Kulübü, Bursa'da organize edilen Kadınlar Kupa Voley grup maçlarında sahne alacak. 3'üncü Grup'ta yer alan İzmir temsilcisi, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki ilk sınavında saat 16.30'da Keçiören Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Aras Kargo, pazar günü ise aynı salonda 13.00'te Beşiktaş ile karşılaşacak. Grubu lider tamamlayan takım adını kupada çeyrek finale yazdıracak.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo Spor, Kadınlar Kupa Voley Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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