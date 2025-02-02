İZMİR, -VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Aras Kargo Spor Kulübü evinde son sıradaki Sarıyer Belediyespor'u yenerek nefes aldı: 3-1. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 23-25, 25-20, 25-21 ve 25-18 sonuçlandı.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo Spor Kulübü, Sarıyer Belediyespor'u Yenerek Nefes Aldı - Son Dakika
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