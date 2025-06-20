Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Yunan oyuncu Martha Anthouli'yi kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2004 Selanik doğumlu Martha Anthouli, pasör çaprazı mevkisinde oynamakta. Genç pasör çaprazı, Aris Thessaloniki, Panathinaikos ve Reale Mutua Fenera Chieri formalarını giydi. Ailemize hoş geldin, Martha." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Aras Kargo'ya Yeni Transfer: Martha Anthouli - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?