Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı hazırlığında 6'ya 3 rondo çalıştı - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı hazırlığında 6'ya 3 rondo çalıştı

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Arca Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda 6'ya 3 rondo yapıldı, kırmızı-siyahlılar yarın hazırlığa devam edecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından 6'ya 3 rondo çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
Burak YılmazBaşakşehirİstanbulFutbolÇorumSporSon Dakika

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