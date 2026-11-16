Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı öncesi çift antrenmanla hazırlığını sürdürdü - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı öncesi çift antrenmanla hazırlığını sürdürdü

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Arca Çorum FK, Başakşehir deplasmanı öncesi çift antrenmanla hazırlığını sürdürdü
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Arca Çorum FK, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Burak Yılmaz yönetiminde çift antrenmanla sürdürdü. Sabah 5'e 2, öğleden sonra 7'ye 7 rondo yapan kırmızı-siyahlılar, hazırlıklara yarın devam edecek.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde günün ilk idmanında futbolcular, esneme ve ısınmanın ardından 5'e 2 rondo çalışması yaptı.

Öğleden sonraki ikinci antrenmanda ise futbolcular, 7'ye 7 rondo çalışması gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlılar, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
Burak YılmazBaşakşehirFutbolÇorumSporSon Dakika

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