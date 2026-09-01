Arca Çorum FK, Borussia Dortmund'un eski yıldızı Moukoko'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Borussia Dortmund'un eski yıldızı Moukoko'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı

Arca Çorum FK, Borussia Dortmund\'un eski yıldızı Moukoko\'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Youssoufa Moukoko'yu satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, genç santrforun Borussia Dortmund'da Bundesliga tarihinin en genç futbolcusu olarak ilk maçına çıktığı, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer alarak turnuva tarihinde sahaya çıkan en genç Alman futbolcu olduğu vurgulandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, FC Copenhagen forması giyen 2004 doğumlu Youssoufa Moukoko'yu transfer etti.

Kulübün açıklamasında, 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir yıllığına geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcunun Borussia Dortmund formasıyla 16 yaş 1 günlükken Bundesliga'daki ilk maçına çıkarak organizasyon tarihinde forma giyen en genç futbolcu olduğu aktarılan açıklamada, Moukoko'nun 2022 yılında Almanya A Milli Takımı'na yükseldiği de kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, genç santrforun, 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alarak Almanya'nın Dünya Kupası tarihinde sahaya çıkan en genç futbolcusu olduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Bundesliga, Dortmund, Almanya, Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arca Çorum FK, Borussia Dortmund'un eski yıldızı Moukoko'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı - Son Dakika

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