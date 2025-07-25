Arca Çorum FK, Düzce'de Kamp Yapıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde idmana çıktı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışması yapıldı.
Çorum ekibi, sezon hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda sürdürecek.
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