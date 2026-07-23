Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Erkan Kaş ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli sol bek Erkan Kaş ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, Kaş'a Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK, Erkan Kaş ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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