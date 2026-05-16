Arca Çorum FK Finale Yükseldi
16.05.2026 15:27
Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek finale yükseldi, meşaleli kutlamalar yapıldı.

1'inci Lig Play-off 2'nci tur rövanş maçında sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek finale yükselen Arca Çorum FK'da, tarihi başarının ardından stadyumda ve sokaklarda meşaleli kutlamalar yaşandı. İlk maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, rövanşta adını finale yazdırırken, coşkulu taraftarlar takım otobüsünün önünü keserek galibiyeti meşalelerle kutladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Çorum Şehir Stadı'nı dolduran futbolseverler, tribünleri terk etmeyerek galibiyeti coşkuyla kutladı. Arca Çorum FK Kulüp Sahibi Savaş Balçık, Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu, yöneticiler ve teknik heyet, futbolcularla birlikte sahaya inerek tribünleri tek tek dolaştı. Kırmızı-siyahlı camia, şampiyonluk şarkıları eşliğinde taraftarları selamlayarak destekleri için teşekkür etti.

STAT ÖNÜ VE TAKIM OTOBÜSÜNDE MEŞALELİ KUTLAMA

Saha içindeki kutlamaların ardından coşku stadyum dışına taşındı. Stat çevresinde toplanan binlerce taraftar, meşaleler ve tezahüratlarla kutlama yaptı. Maç sonrası tesislere hareket etmek üzere stadyumdan ayrılarak meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde güçlükle ilerleyen takım otobüsündeki futbolcular, taraftarların bu coşkusuna ortak oldu. Dakikalarca süren sevgi gösterilerinin ardından takım otobüsü, taraftarların oluşturduğu uzun araç konvoyu eşliğinde tesislere hareket etti.

Sahasında Sipay Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla eleyen Arca Çorum FK, Süper Lig'e yükselmek için 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Finali kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
