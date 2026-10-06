Arca Çorum FK, Gaziantep FK maçı öncesi Çorum'da antrenmanlara başladı - Son Dakika
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Arca Çorum FK, Gaziantep FK maçı öncesi Çorum'da antrenmanlara başladı

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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına Çorum'da başladı. Antalya kampı 3 Ekim'de sona eren kırmızı-siyahlılar, Burak Yılmaz yönetiminde salonda aktivasyon çalışması yaptı.

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Lige verilen milli arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendiren kırmızı-siyahlılar, 3 Ekim'de sona eren kampın ardından Çorum'daki kulüp tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışması yaptı.

Sahada dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 rondo, pas ve dar alan çalışmalarıyla devam eden antrenman, iki kaleli oyunla tamamlandı.

???????Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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