Arca Çorum FK, Gökhan Sazdağı'nı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, sağ bek Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlandığı ve futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun, Çorum FK'nin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.