Arca Çorum FK, Göztepe deplasmanına Fred'siz çıkmaya hazırlanıyor

Arca Çorum FK, Göztepe deplasmanına Fred'siz çıkmaya hazırlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ayak parmağındaki kırık nedeniyle Fred'in forma giymesi beklenmezken 13 puanla 7. sırada bulunan Çorum ekibi, galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.
ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte ayak parmağındaki kırık nedeniyle sakatlığı bulunan Fred'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Gaziantep FK'yi deplasmanda, Çaykur Rizespor'u evinde yenerek 3'er puan alan Çorum ekibi, Göztepe'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 13 puanla haftaya 7. sırada girdi.
Kaynak: AA
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