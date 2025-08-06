Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü evinde Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, teknik direktör Tahsin Tam yönetimindeki idmanda futbolcular, teknik ısınma, pas çalışması, dar alan oyunlar ve kaleli oyun çalışması yaptı.
Antrenmana bütün futbolcular katıldı.
Kırmızı-siyahlılar, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK Kadrosu Amed Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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