Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kaleci İbrahim Sehic ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bosna-Hersekli oyuncu ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Sehic'e, Çorum FK'ye sağladığı katkıdan dolayı teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK, Sehic ile Sözleşmeyi Feshetti - Son Dakika
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