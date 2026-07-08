Arca Çorum FK, Serdar Saatçı\'yı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, stoper Serdar Saatçı'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Serdar Saatçı'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlandığı, genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Futbolcunun, Çorum ekibinin Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden kampına katılması bekleniyor.
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