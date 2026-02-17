Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Serikspor ile karşı karşıya gelecek.
Serik İsmail Oğan Stadı'nda, saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Gürcan Hasova yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kart cezalısı Serdar Gürler, maçta forma giyemeyecek.
Ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Çorum FK, 6'ncı sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Arca Çorum FK, Serikspor ile Deplasmanda - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?