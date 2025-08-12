Archie Brown\'dan Fenerbahçe\'ye İlk Gol

Fenerbahçe'nin sezon öncesi kadrosuna kattığı Archie Brown, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kadıköy'de Feyenoord filelerine attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Feyenoord'u 5-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde ilk gol Archie Brown'dan geldi. İngiliz oyuncu 44. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında kafayla topu ağlara gönderdi. Hazırlık maçlarının tamamında oynayan Brown, ilk 2 resmi maça da 11'de başladı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu bugün alınan galibiyette performansıyla katkı sağladı. - İSTANBUL
