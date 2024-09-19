Arda Gezer\'in Durumu Ciddi Değil

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da geçen hafta sakatlık yaşayan Arda Gezer'in durumunun ciddi olmaması teknik ekibin rahatlattı. Siyah-beyazlı takımın evinde lider Kastamonuspor'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın henüz 6'ncı dakikasında adalesinden sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etmek zorunda kalan genç orta saha oyuncusunun çekilen MR'ında önemli bir soruna rastlanmadı.

Arda'da yırtık çıkmaması kurmayları sevindirirken, iç adalesinde zedelenme olan 22 yaşındaki futbolcunun bu haftaki Tuzlaspor deplasmanında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak. İzmir temsilcisinde sezon öncesi sakatlanıp çapraz bağ ameliyatı olan sağ bek Ali Solmaz ve geçen sezon aynı sakatlığı yaşayıp bıçak altına yatan orta saha oyuncusu Caner Baycan dışında eksik yok.