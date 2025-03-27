Arda Güler 1 dakika bile oynamadan tam 250 bin euro kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de, futbolculara yüklü bir prim ödendiği öğrenildi.

250 BİN EURO PRİM ALDILAR

COPE'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen futbolculara 250'şer bin euro prim dağıttı. Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de bu ödemenin kadrodaki tüm futbolculara yapıldığı aktarıldı. Haberde Florentino Perez'in şampiyonluklar dışında prim verilmesine karşı olduğu ancak bu kez herkesi şaşırttığı belirtildi.

ARDA GÜLER'İN HESABINA DA YAPTI

Söz konusu primin Atletico Madrid maçlarında süre alan veya almayan tüm futbolculara yattığı bildirildi. Dolayısı ile millî yıldız Arda Güler'in hesabına da 250 bin euroluk prim yatmış oldu.

RAKİP ARSENAL

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor. Los Blancos, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükseldi ve Arsenal ile eşleşti.