Arda Güler 1 dakika bile oynamadan tam 250 bin euro kazandı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler 1 dakika bile oynamadan tam 250 bin euro kazandı

Arda Güler 1 dakika bile oynamadan tam 250 bin euro kazandı

Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen futbolcularına 250 bin euro prim verdi. Bu primin Atletico Madrid maçlarında oynayan veya oynamayan tüm futbolculara eşit olarak dağıtıldığı belirtildi. Bu durumdan milli futbolcumuz Arda Güler de faydalandı ve hesabına 250 bin euro yattı. Arda söz konusu maçlarda hiç süre alamamıştı.

27.03.2025 13:32
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen Real Madrid'de, futbolculara yüklü bir prim ödendiği öğrenildi.

250 BİN EURO PRİM ALDILAR

COPE'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükselen futbolculara 250'şer bin euro prim dağıttı. Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid'de bu ödemenin kadrodaki tüm futbolculara yapıldığı aktarıldı. Haberde Florentino Perez'in şampiyonluklar dışında prim verilmesine karşı olduğu ancak bu kez herkesi şaşırttığı belirtildi.

ARDA GÜLER'İN HESABINA DA YAPTI

Söz konusu primin Atletico Madrid maçlarında süre alan veya almayan tüm futbolculara yattığı bildirildi. Dolayısı ile millî yıldız Arda Güler'in hesabına da 250 bin euroluk prim yatmış oldu.

RAKİP ARSENAL

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor. Los Blancos, Atletico Madrid'i eleyerek çeyrek finale yükseldi ve Arsenal ile eşleşti.

Florentino Perez, Atletico Madrid, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler 1 dakika bile oynamadan tam 250 bin euro kazandı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yaman uluseven:
    Para çok fenaaaa para 2 1 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    zaten normaldede oynamadan kazanıyor ne var bunda. 2 0 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    tam türk işi 0 0 Yanıtla
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