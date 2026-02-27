Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı

Haberin Videosunu İzleyin
Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu\'da futbol oynadı
27.02.2026 08:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu\'da futbol oynadı
Haber Videosu

Real Madrid'in milli futbolcusu Arda Güler, doğum gününde ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu Stadyumu'nda futbol oynadı. Bu anı paylaşılan genç oyuncu, hem Real Madrid taraftarlarından hem de Türk futbolseverlerden yoğun ilgi gördü. Güler'in bu özel anı, doğum gününün unutulmaz bir anısı oldu.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, doğum gününde anlamlı bir an yaşadı. Genç yıldız, babası ve ablasıyla birlikte kulübünün evi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda futbol oynadı.

AİLESİYLE SAHAYA ÇIKTI

Bernabeu çimlerinde ailesiyle top koşturan Arda Güler'in o anları kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü. Hem Real Madrid taraftarları hem de Türk futbolseverler, genç oyuncunun doğum gününe özel bu anlara yoğun ilgi gösterdi.

Santiago Bernabeu, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Celik Tahsin Celik:
    şaka giibi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar 40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuçlar AK Parti ve CHP geçildi Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı

09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:50
Ne olacağı büyük merak konusu Fener taraftarını kahreden olay
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 09:57:58. #7.13#
SON DAKİKA: Arda Güler, ailesiyle birlikte Santiago Bernabeu'da futbol oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.