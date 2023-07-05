Barcelona'ya transfer olacağı düşünülürken sürpriz bir kararla Real Madrid'i seçen Arda Güler, sarı-lacivertlilere 20 milyon euro bonservis kazandıracak. Öte yandan Fenerbahçe, genç yıldızın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.
Barcelona'ya son saniye çalımı atan Arda Güler'in Real Madrid'in yıldızları Toni Kross ve Luka Modric ile görüştükten sonra son kararını verdiği belirtildi. Güler, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun kendisi için Türkiye'ye gelmesine rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandı.
Arda Güler ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcu, dünya devinin sezon öncesi kampında yer alacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Arda Güler transferinden ne kadar kazanacak? İşte Real Madrid'in ödeyeceği rakam - Son Dakika