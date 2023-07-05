Fenerbahçe, Arda Güler transferinden ne kadar kazanacak? İşte Real Madrid'in ödeyeceği rakam - Son Dakika
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Fenerbahçe, Arda Güler transferinden ne kadar kazanacak? İşte Real Madrid'in ödeyeceği rakam

05.07.2023 13:46

Arda Güler'in Barcelona'ya transfer olacağı düşünülürken sürpriz bir kararla Real Madrid'i seçmesi, Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis kazandıracak. Güler, Real Madrid'in yıldızları Toni Kross ve Luka Modric ile görüştükten sonra tercihini Real Madrid'den yana kullandı. Arda Güler'in resmi açıklaması ise kısa süre içerisinde yapılacak ve genç futbolcu Real Madrid'in sezon öncesi kampına katılacak.

Barcelona'ya transfer olacağı düşünülürken sürpriz bir kararla Real Madrid'i seçen Arda Güler, sarı-lacivertlilere 20 milyon euro bonservis kazandıracak. Öte yandan Fenerbahçe, genç yıldızın bir sonraki satışından ise yüzde 20 pay alacak.

KROSS VE MODRIC İLE GÖRÜŞTÜ

Barcelona'ya son saniye çalımı atan Arda Güler'in Real Madrid'in yıldızları Toni Kross ve Luka Modric ile görüştükten sonra son kararını verdiği belirtildi. Güler, Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun kendisi için Türkiye'ye gelmesine rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

REAL MADRID'İN SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK

Arda Güler ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. 18 yaşındaki futbolcu, dünya devinin sezon öncesi kampında yer alacak.

YORUMLAR (4)
  • Bülent Erdogan: Gelişimini tamamlamadan erken gitti, Real Madrid'te ezilir, fazla süre alacağını sanmıyorum. Fenerbahçe 20ye aldı, 30 milyona seneye geri alır.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Avrupanın başka bir klubünden gitseydi kapı en az 30 milyondan açılırdı güzel kazık fenere :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Barcelona arda üzerinden sadece para kazanacaktı ticaret amaçlı alacaktı iyi oldu r.madrite gitmesi kutlarım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Real Madrid, Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Arda Güler transferinden ne kadar kazanacak? İşte Real Madrid'in ödeyeceği rakam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Arda Güler transferinden ne kadar kazanacak? İşte Real Madrid'in ödeyeceği rakam - Son Dakika
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