Arda Güler'den göğsümüzü kabartan sözler: Biz Türk'üz, bunlardan korkmayız - Son Dakika
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Arda Güler'den göğsümüzü kabartan sözler: Biz Türk'üz, bunlardan korkmayız

Arda Güler\'den göğsümüzü kabartan sözler: Biz Türk\'üz, bunlardan korkmayız

Milli futbolcumuz Arda Güler, 3-0'lık galibiyetle UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiğimiz Macaristan maçı sonrasında konuştu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Arda, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" ifadelerini kullandı.

23.03.2025 22:32
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A Milli Takımımızın yıldızı Arda Güler, Macaristan'ı deplasmanda 3-0 yenerek UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmeyi başardığımız karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Mücadelede 1 gol atan Arda Güler, "Çok mutluyum. İlk maçta oynamadım ama buraya çok avantajlı geldik. Bunun bilincinde oynamaya çalıştık. Tüm takım olarak çok iyi oynadık. Zamanla oturan çok iyi bir takımımız var. Arkadaşlığımızı söyleyemeye gerek yok. 3 senedir burada kaybetmemişlerdi. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK FORMASI GİYEN HİÇ KİMSE BUNLARDAN KORKMAZ"

Arda, Macaristan'ın karşılaşmanın ilk bölümündeki stratejisi için "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!" açıklamasını yaptı.

"BÜYÜKLERLE OYMAKTAN KORKMUYORUZ"

20 yaşındaki genç yıldız, "Hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Oyunumuz da çok gelişiyor. Oturan oyunumuzla daha iyi şeyler yapacağız. Büyüklerle oynamaktan korkmuyoruz. Bunu da her fırsatta gösteriyoruz" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"BAYRAM HEDİYESİ YAŞATTIYSAK NE MUTLU BİZE"

Taraftarlara mesaj gönderen Arda Güler, "Onlara erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize. Onlar için oynuyoruz. İnşallah onları mutlu etmeye, onlar da bizi desteklemeye devam eder." dedi.

A Milli Futbol Takımı, Arda Güler, Macaristan, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den göğsümüzü kabartan sözler: Biz Türk'üz, bunlardan korkmayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • AHMET YILMAZ:
    Ulan dalyurrak Macar gardaşlarimiz senin gibi devşirmelerden bin defa daha Türk sen arap bozmasisin Macar gardaşlarimiz ise safkan Türkler 151 390 Yanıtla
    MERAK Ettiğimden?:
    Ondan mı istiklal marşını ıslıkladılar 83 4
    Abdullah Akil:
    eee o yüzdenmi istiklal marşını yuhaladılar dal yaprak ve bilumum kereste ağaç yongası 65 4
    Mahmut Meriç Ozer:
    onun için Macar hükümeti İsrail başbakanı net Ali arıyor ağırlamaktan memnun olacaklarını ve destek verdiklerini beyan ettiklerini ve bununla ilgili haberi herhalde kaçırmışsın kardeşim Türk'ün dostları bellidir macarlara da güven olmadığı en son netanyayla ilgili açıklamalarından ortaya çıkmaktadır selamlar 47 3
    Ekber SATIR:
    Sapla reis doğru diyon ;)) 5 23
    Mehmet Demir:
    hangi köpeklerin birleşiminden oldun kırma ahmet yılmaz 21 1
    Mehmet Demir:
    süzme dal yar ak am ahmet yıl maz 18 0
  • Nedim Biçeryen:
    macarlarda türk ingilizce Hungary Hun-gary yani Hun ülkesi Atilla salayi Atilla han 65 7 Yanıtla
  • Hasan Çavuş:
    Ahmet senide bı gün silkelerler 34 1 Yanıtla
  • 6490203:
    kormazken yenmeyi de unutmayalım en son grup maçında kimseye gol atamamış takım bize gol olup yağdı onlardan da korkmadıkta yenildik 17 5 Yanıtla
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