Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket

12.01.2026 09:54  Güncelleme: 10:01
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de, Arda Güler'in kupa törenindeki tepkisi dikkat çekti. Boynuna takılan madalyayı kısa süre içinde çıkaran milli futbolcu, sinirli tavırlarıyla gündem oldu.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de, maç sonu kupa töreninde Arda Güler'in tepkisi gündem oldu. Milli futbolcunun, boynuna takılan madalyayı kısa süre içinde çıkararak sinirli tavırlar sergilediği görüldü.

KUPA BARCELONA'YA GİTTİ

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalin ardından iki takım oyuncuları tören alanına çıktı.

MADALYA TAKILDI, HEMEN ÇIKARDI

Törende Real Madridli futbolculara madalyaları takılırken, Arda Güler'in verdiği tepki dikkat çekti. Milli futbolcunun, boynuna madalya takıldıktan hemen sonra madalyayı çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

SİNİRLİ HALİ GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in tören boyunca suratsız ve sinirli görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar bu tavrı "yenilginin yarattığı hayal kırıklığı" olarak yorumladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • CENGİZ DOĞAN CENGİZ DOĞAN:
    ondan dolayı değil. adam bidaha sıraya girip madalya alabilirmiyim diye bakmış 8 21 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Şımarma orası Türkiye değil 9 12 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    yahu kardeşim niye gerginsin daha yolun başındasın dur kendine. 8 2 Yanıtla
  • Tuna güler Tuna güler:
    Hiç kupa finali izlememiş birisinin haberi gibi okuyorum. Final seremonilerini izlerseniz 2. Olan takım oyuncuları madalya takılır takılmaz hemen çıkarır 9 0 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    gaza geliyor bu da , orası Türkiye değil seni göklere çıkarmazlar , daha gençsin az usturuplu dur 4 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
