İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid'de, maç sonu kupa töreninde Arda Güler'in tepkisi gündem oldu. Milli futbolcunun, boynuna takılan madalyayı kısa süre içinde çıkararak sinirli tavırlar sergilediği görüldü.
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Finalin ardından iki takım oyuncuları tören alanına çıktı.
Törende Real Madridli futbolculara madalyaları takılırken, Arda Güler'in verdiği tepki dikkat çekti. Milli futbolcunun, boynuna madalya takıldıktan hemen sonra madalyayı çıkardığı anlar kameralara yansıdı.
Arda Güler'in tören boyunca suratsız ve sinirli görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler sonrası bazı kullanıcılar bu tavrı "yenilginin yarattığı hayal kırıklığı" olarak yorumladı.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)