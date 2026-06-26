Arda Güler, Dünya Kupası'nda İlk Golünü Attı - Son Dakika
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Arda Güler, Dünya Kupası'nda İlk Golünü Attı

Arda Güler, Dünya Kupası\'nda İlk Golünü Attı
26.06.2026 07:21
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Arda Güler, ABD'ye karşı 2026 Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın ilk golünü kaydetti.

Milli futbolcu Arda Güler, ABD maçıyla A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golü kaydetti. Arda ayrıca A Milli Takım'daki 7. gol sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve maçında Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile karşı karşıya gelirken, millilerde Arda Güler bu turnuvadaki ilk golü attı. Müsabakanın 10. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta topla buluşan Arda kale önüne ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

ABD müsabakasıyla milli takımdaki 33. maçını oynayan 21 yaşındaki futbolcu, toplamdaki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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