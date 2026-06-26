Arda Güler, Dünya Kupası'nda Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler, Dünya Kupası'nda Rekor Kırdı

Arda Güler, Dünya Kupası\'nda Rekor Kırdı
26.06.2026 06:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler, ABD'ye attığı golle en genç Türk futbolcu olarak Dünya Kupası'nda tarih yazdı.

Milli futbolcu Arda Güler, ABD karşılaşmasında attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele ederken, millilerin 10. dakikada ilk golünü kaydeden Arda Güler, bir rekorun da sahibi oldu. Güler, 21 yaş 120 gün ile, Emre Belözoğlu'nu 2002 Dünya Kupası'ndaki Kosta Rika müsabakasında 21 yaş 275 günken attığı golü geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu ünvanın sahibi oldu. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Arda Güler, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Dünya Kupası'nda Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

06:44
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
Sıcaktan bunalan halk vantilatör kapmak için mağazada birbirini ezdi
06:06
Trump’tan Türkiye’ye jet motoru satışı kararı ABD Kongresi’ne resmen bildirdi
Trump'tan Türkiye'ye jet motoru satışı kararı! ABD Kongresi'ne resmen bildirdi
05:55
Milyonlar merak ediyordu İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
Milyonlar merak ediyordu! İşte A Milli Takımımızın attığı gol sonrası çalan şarkı
05:18
A Milli Takımımız Dünya Kupası’ndaki ilk golünü attı
A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı
22:59
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“
Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
21:16
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 07:00:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Arda Güler, Dünya Kupası'nda Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.