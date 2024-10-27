Liverpool\'dan Arda Güler için astronomik teklif

Spor

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

Real Madrid'de süre bulamadığı için takımdan ayrılacağına dair dedikodular çıkan milli yıldız Arda Güler için olay yaratacak bir transfer iddiası geldi.

LİVERPOOL'DA SALAH'IN YERİNE ARDA

El Nacional'de yer alan habere göre; Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i transfer etmeyi düşünüyor.

70 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Bununla birlikte haberde İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'e 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu yazıldı. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

REAL MADRID DÜŞÜNEBİLİR

Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili planına dair ise bir bilgi verilmedi. Yapılan cazip teklifin Madrid'in Arda planlamasını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceği yazıldı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 292 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.