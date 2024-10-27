Liverpool'dan Arda Güler için astronomik teklif - Son Dakika
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Spor

Liverpool'dan Arda Güler için astronomik teklif

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i düşünüyor. İngiliz ekibi, Arda için 70 milyon euroyu gözden çıkardı.

27.10.2024 16:42
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Real Madrid'de süre bulamadığı için takımdan ayrılacağına dair dedikodular çıkan milli yıldız Arda Güler için olay yaratacak bir transfer iddiası geldi.

LİVERPOOL'DA SALAH'IN YERİNE ARDA

El Nacional'de yer alan habere göre; Premier Lig devi Liverpool, sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ın yerine Arda Güler'i transfer etmeyi düşünüyor.

70 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Bununla birlikte haberde İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'e 70 milyon euro ödemeye hazır olduğu yazıldı. Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

REAL MADRID DÜŞÜNEBİLİR

Real Madrid'in Arda Güler ile ilgili planına dair ise bir bilgi verilmedi. Yapılan cazip teklifin Madrid'in Arda planlamasını yeniden gözden geçirmesine sebep olabileceği yazıldı.

ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 11 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 292 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Liverpool\'dan Arda Güler için astronomik teklif

Muhammed Salah, Real Madrid, Arda Güler, Liverpool, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Liverpool'dan Arda Güler için astronomik teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Kenan Dayan:
    Balonu üflemeye devam edin... bakalım . kimde patlatacak ")) 24 75 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Seni üfleyelim, bakalim nerde patlayacan 2 0
    Guner Çavuşoğlu:
    Herşeyden önce bir Türk olarak sonrada bir GS’lı olarak Arda ile gurur duyuyorum, Avrupa’da top koşturan tüm futbolcularımız gurur kaynağımız olmalı, buna bir Türk olarak nasıl balon dersiniz..! 1 0
  • Emrullah Güllü:
    adam kadroya girmemiş ne teklifi alacak balon haber 17 28 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Salah in yerine konulacak topcu degil arda kimse kusura bakmasin 11 20 Yanıtla
  • Ali Arat:
    bundan senden baska kimsenin haberi yoktur eminim 14 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SALAH IN YERINE 17 10 Yanıtla
  • ÇAĞRI NURSAL:
    HABERİ OKUYUN, transfer iddiası!! kimin iddiası? ?? siz haber yapmıyorsunuz, tüm yazdıklarınız şöyle söylediği iddia edildiyor! görüştüğü sanılıyor! yakalandığı iddiası var! tüm haberleriniz bir varsayım! haberin kaynağını bile yazamayacak kadar yalan. çünkü böyle bir kaynak yok. 23 2 Yanıtla
  • Metin Kılıç:
    Arda İngiltere'de oynayamaz, Yapması gereken İspanya'da sabırlı olmaktır... 11 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Kenan ammada çekemiyon ha 5 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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