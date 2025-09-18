Arda Güler\'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için Premier Lig'den 150 milyon euroluk teklif geldi. Başkan Florentino Perez, bu astronomik teklifi reddetti.

REKOR TEKLİF

Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig'den bir kulüp Arda Güler için Real Madrid'in kapısını 150 milyon Euro ile çaldı. Ancak başkent ekibinin başkanı Florentino Perez, teklifi kabul etmedi.

45 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. 20 yaşındaki milli futbolcu, yeni sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.