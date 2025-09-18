Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika
Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler\'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
18.09.2025 12:58  Güncelleme: 13:15
Arda Güler\'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için Premier Lig'den 150 milyon euroluk teklif yapıldı ancak Başkan Florentino Perez bu teklifi reddetti. 20 yaşındaki oyuncu bu sezon 4 maçta 2 gol ve 1 asist üretti.

İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler için Premier Lig'den 150 milyon euroluk teklif geldi. Başkan Florentino Perez, bu astronomik teklifi reddetti.

REKOR TEKLİF

Defensa Central'in haberine göre, Premier Lig'den bir kulüp Arda Güler için Real Madrid'in kapısını 150 milyon Euro ile çaldı. Ancak başkent ekibinin başkanı Florentino Perez, teklifi kabul etmedi.

45 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ

2023 yazında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in güncel piyasa değeri 45 milyon Euro seviyesinde bulunuyor. 20 yaşındaki milli futbolcu, yeni sezonda Real Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Florentino Perez, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bilal İnci:
    Her Allahın günü Arda haberi mi olur be arkadaş,siz nasıl bir son dakka dukka sitesisiniz 15 11 Yanıtla
  • Ankara null:
    hep yalann 4 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    150 versinler başkan babasını bile satar ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Arda Güler'e inanılmaz teklif! Başkan 1 saniye bile düşünmeden yanıt verdi - Son Dakika
