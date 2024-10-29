Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor - Son Dakika
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Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor

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Son olarak ezeli rakibi Barcelona'ya 4-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin görevine son verilebileceği iddia edildi. İspanyol basınına göre, Real Madrid Başkanı Perez, yeni sezonda yeni bir hocayla yola çıkmayı planlıyor ve hedefteki ana isim Bayer Leverkusen'in başındaki Xabi Alonso.

29.10.2024 10:32
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Son olarak ezeli rakibi Barcelona'ya kendi sahasında 4-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ancelotti döneminin sezon sonu biteceği iddia edildi.

XABİ ALONSO SESLERİ

İspanyıol basınına göre Real Madrid Başkanı Perez, yeni sezonda yeni bir hocayla yola çıkacak. Hedefteki ana isim ise Bayer Leverkusen'in başındaki Xabi Alonso.

Real Madrid Ancelotti'nin sözleşmesini daha önce 2026 yılı sezon sonuna kadar uzatmıştı. Ancak El Clasico'da alınan ağır mağlubiyet ve son dönemdeki kadro seçimlerinden sonra Perez'in İspanyol teknik adam ile yolları ayırmak istediği öne sürüldü.

Arda Güler\'e müjde! Real Madrid\'de Ancelotti dönemi bitiyor

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Son Dakika Spor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • MUHAMMED EBZAL:
    Fatih terim fenerden 6 yedi değişmedi 27 9 Yanıtla
  • Ulaş Kepe:
    Arda ya neden müjde olsun bu konu yeni gelecek olan ardayı 11 e mi koyacak kimi kesecek ? 24 2 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Lütfen kendimizi kaf dağında zannetmekten vazgeçelim. Toplu oyunda ağır, topsuz oyunda "muş" gibi yapıyor: koşuyormuş gibi, mücadele ediyormuş gibi, topu kapmaya çalışıyormuş gibi... Elbette arada bir gerçek yeteneklerini ortaya çıkartıyor ama ne yazık ki bu kadarı sadece Türkiye'de yeter... 18 6 Yanıtla
    Ahmet Özay:
    Arda Türkiye nin Avrupa maçlarında da takımın rn iyisi her maç Barış Alper kazması gibi değil 0 0
  • Ferudun Ozmen:
    Adamın kazandırmadığı kupa kalmadı bir mağlubiyetle kapı dışarı. Nankörlük. 18 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    Alonso wirtz ı getirir arda hiç forma şansı bulamaz ne müjdesi 14 1 Yanıtla
  • Volkan null:
    şabi alonso hoca reali uçur 3 5 Yanıtla
  • Ali Arat:
    ardaya muhde takimsa. kovacallar 4 4 Yanıtla
  • Taner Koç:
    florian wirtzi getirir Arda Real oyuncusu değil objektif olmak lazım 5 2 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    Alonso mahalleden komşusumuda o geldiğinde direk oynayacak belki o da oynatmayacak 1 2 Yanıtla
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