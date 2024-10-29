Son olarak ezeli rakibi Barcelona'ya kendi sahasında 4-0 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti için flaş bir iddia ortaya atıldı. Ancelotti döneminin sezon sonu biteceği iddia edildi.
İspanyıol basınına göre Real Madrid Başkanı Perez, yeni sezonda yeni bir hocayla yola çıkacak. Hedefteki ana isim ise Bayer Leverkusen'in başındaki Xabi Alonso.
Real Madrid Ancelotti'nin sözleşmesini daha önce 2026 yılı sezon sonuna kadar uzatmıştı. Ancak El Clasico'da alınan ağır mağlubiyet ve son dönemdeki kadro seçimlerinden sonra Perez'in İspanyol teknik adam ile yolları ayırmak istediği öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor - Son Dakika
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