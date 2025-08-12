Arda Güler'e tarihi müjde - Son Dakika
Arda Güler'e tarihi müjde

12.08.2025 16:27
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Xabi Alonso'dan büyük destek aldı. Alonso'nun planı, şimdiye kadar az fırsat bulan bazı oyuncuları geri kazanmak. Bu bağlamda Arda Güler öne çıkıyor. İki yıl önce Madrid'e gelen Arda, ilk sezonunda sakatlıklar yaşadı ve az forma şansı buldu. Ancak Alonso, onu takımın anahtar oyuncusu olarak görüyor ve onu saf bir orta saha oyuncusuna dönüştürmeyi planlıyor.

İspanyol devi Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e Xabi Alonso'dan iyi haber geldi. İspanyol basını, Fenerbahçe'nin eski orta saha oyuncusu için müjdeyi duyurdu.

ARDA GÜLER'E İYİ HABER

Los Blancos'un süper solağı Real Madrid'e sezon öncesi iyi haber geldi. İspanyol basınında yer alan haberde, Xabi Alonso'nun millî futbolcu ile ilgili aldığı karar bildirildi. Planeta Realmadrid'de yer alan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"XABI ALONSO'NIN PLANI"

"Real Madrid, Xabi Alonso dönemini artık kesin olarak başlatmaya hazırlanıyor . Takım, bir önceki sezonun kötü hislerini, talihsizliklerini ve aksiliklerini geride bırakma hedefiyle sezona yaklaşıyor. Ayrıca, Tolosa doğumlu teknik direktörün planı, şimdiye kadar çok az fırsat bulan bazı oyuncuları geri kazanmak.

"ARDA AÇIKÇA ÖNE ÇIKIYOR"

Bu bağlamda Arda Güler açıkça öne çıkıyor. İki yıl önce Madrid'e gelen Türk oyuncu, ilk sezonunda bir dizi sakatlık yaşadı ve ancak sezon sonunda şans bulabildi. Bu ikinci sezonunda daha fazla forma giymeye başladı, ancak yine de ona verilen süre, beklentilerinin çok altındaydı.

"BU SENARYO DEĞİŞECEK"

15 numarayla bu senaryo artık tamamen değişecek, çünkü Alonso onu takımın anahtar oyuncusu olarak görüyor ve onu saf bir orta saha oyuncusuna dönüştürmeyi tercih ederek , şimdiye kadar Carlo Ancelotti yönetiminde oynadığı sağ kanattan uzaklaştırdı.

"POTANSİYELİNİN FARKINDA"

Alonso, Güler hakkında 'Birçok özelliği var, özel bir oyuncu. Çok geniş bir pas repertuvarı var, onunla daha iyi oynuyoruz ama öğrenmesi, oyununu daha iyi geliştirmesi gerekiyor," demişti. Henüz 20 yaşında olan genç oyuncunun büyük potansiyelinin farkında olan teknik direktör, 'Onunla daha iyi oynuyoruz' diye de eklemişti.

"ARDA, XABI'DEN ÇOK MEMNUN"

Arda Güler, Xabi'den çok memnun ve teknik direktörün orta saha oyuncusuna tam güven duymasından dolayı 2025/2026 sezonunu büyük bir heyecanla bekliyor . Oyuncunun yakın çevresi de çok mutlu ve Madrid'de Luka Modric'in izinden gitmek için sabırsızlandığı bildiriliyor.

