Arda Güler'e Türk Taraftardan Destek

REAL Madrid'in Avusturya ekibi WS Tirol'u 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçını izlemeye giden Türk taraftarlar, milli futbolcu Arda Güler'e destek oldu.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid hazırlık maçında Avusturya takımlarından WS Tirol ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar bu mücadeden 4-0 galibiyetle ayrıldı. İspanyol ekibinde forma giyen milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 83 dakika sahada kaldı. 20 yaşındaki milli oyuncu 83'üncü dakikada yerini Roberto Martin'e bıraktı. Genç yıldızı takip etmeye gelen Türk taraftarlar tribünden Arda Güler'e destek oldu. Arda Güler forması giyen ve yanlarında Fenerbahçe forması getiren taraftarlar, milli futbolcuyu canlı olarak izlemenin heyecanını yaşadı.

Öte yandan Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu.