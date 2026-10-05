Arda Güler ile kıyaslanıyordu! Dört ayda felaketi yaşadı

Çok büyük umutlarla transfer edilen ve ilk imza attığı dönemde Arda Güler'le de kıyas edilen Real Madrid'in 20 yaşındaki Brezilyalı hücum oyuncusu Endrick, yeni sezonda eflatun-beyazlı formayla beklediği forma şansını bulmakta büyük zorluk yaşıyor.

8 MAÇTA 4 DAKİKA SÜRE ALDI

Genç yetenek, takımının oynadığı ilk 8 karşılaşmada yalnızca tek bir maçta süre alabilirken, sahada toplamda sadece 4 dakika kalabildi. La Liga’nın 6. haftasında oynanan Elche mücadelesinde oyuna son dakikalarda dahil olan Brezilyalı yıldız, 86. dakikada Aurelien Tchouameni’nin yerine sahaya girdi. Oyunda kaldığı yaklaşık 4 dakikalık dilim, bu sezon aldığı tek süre oldu.

SAKATLIKLAR ÖNÜNÜ KESTİ

Geride bıraktığımız sezon kiralık olarak formasını giydiği Lyon'da 21 maça çıkan ve 16 gole katkı yapan Endrick, sezon başında yaşadığı sakatlık problemleriyle de kadroya girmekte zorlandı. Yıldız isim, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Espanyol, Real Sociedad, Malaga ve Real Betis karşılaşmalarının maç kadrolarında yer alamadı. Sakatlığını atlattıktan sonra kadroya dahil edilen genç santrfor, Rayo Vallecano ve Atletico Madrid lig mücadelelerinde yedek kulübesinde oturdu. Şampiyonlar Ligi’nde Inter ile oynanan zorlu müsabakada da maç kadrosunda bulunmasına rağmen teknik heyet tarafından sahaya sürülmedi.