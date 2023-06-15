Arda Güler'in annesinden Fenerbahçe'yi terk edebilir mesajı - Son Dakika
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Arda Güler'in annesinden Fenerbahçe'yi terk edebilir mesajı

15.06.2023 08:08

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in annesi Serap Güler'in yaptığı 'Her seçim bir vazgeçiştir' paylaşımı, Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi. Arda Güler, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 6 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve dünya devlerini peşine takan Arda Güler, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. Genç yıldızın annesi Serap Güler'in yaptığı paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.

"HER SEÇİM BİR VAZGEÇİŞTİR"

Arda Güler'in annesi Serap Güler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandı. Anne Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, "Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

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Arda Güler'in adı son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasını 35 maçta terletti. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR (3)
  • Uğur Türkiye: Arda fenerbahcede durmaması lazım büyümesi icin galatasaray a gelmeli fenerbahce yıldızları parlatan takım değil yok eden takımdır Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Arda yedek bir futbolcu Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Bi sen eksiktin yorum yapmadığın Cevap Yaz 9 5 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in annesinden Fenerbahçe'yi terk edebilir mesajı - Son Dakika


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