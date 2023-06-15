Arda Güler'in annesinden Fenerbahçe'yi terk edebilir mesajı

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren ve dünya devlerini peşine takan Arda Güler, sarı-lacivertlilerden ayrılabilir. Genç yıldızın annesi Serap Güler'in yaptığı paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı.
Arda Güler'in annesi Serap Güler sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Her seçim bir vazgeçiştir" ifadelerini kullandı. Anne Güler'in bu paylaşımı sosyal medyada binlerce etkileşim alırken, "Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.
Arda Güler'in adı son dönemde Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Genç yıldız bu sezon Fenerbahçe formasını 35 maçta terletti. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
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