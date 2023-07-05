Arda Güler'in Fenerbahçe'den Ayrılacağı Açıklandı

Real Madrid'e transfer olması beklenen Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılacağını başkan Ali Koç resmen açıkladı. Koç'un genç yıldızın sarı-lacivertli kulüpte kalmak istemediğini duyurması sonrası ise Arda'ya sert eleştiriler geldi.

"FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTEMİYOR"

Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e yaklaşık 20 milyon euro bedelle transfer olması an meselesi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da teknik direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde genç yıldızın takımda kalmayacağını resmen duyurdu. Koç yaptığı açıklamada, "Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak. dedi.

ARDA'NIN AYRILIK KARARI TEPKİ ÇEKTİ

Koç'un "Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor." ifadesi ise sarı-lacivertli taraftarları derinden yaraladı. İlk günden bu yana büyük sevgi gösterdikleri genç yıldızın en azından 1 sezon daha Fenerbahçe forması giymesini isteyen sarı-lacivertli taraftarlar, Arda'nın ayrılık kararına tepki gösterdi. Genç yıldıza sosyal medyada tepki yağdı.