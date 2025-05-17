Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı

Arda Güler\'in Galatasaray\'a verdiği cevap ortaya çıktı

Galatasaray'ın Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in ismi gündeme geldi. Gazeteci Ali Naci Küçük, Arda Güler'in Galatasaray'a transfer olacağı iddiasını ortaya attı. Küçük'e göre, Galatasaray Arda Güler'i transfer etmeyi düşünmüş ve bu konuda Arda'nın değer verdiği bir isimle görüşmüş. Ancak Arda, Türkiye'ye dönme düşüncesi olmadığını belirtmiş ve bu nedenle dosya kapanmış.

17.05.2025 13:05
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Süper Lig'de şampiyon olmaya çok yaklaşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken çok çarpcı Arda Güler iddiası ortaya atıldı.

BOMBA ARDA GÜLER İDDİASI

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için yapılan hamle ortaya çıktı. Gazeteci Ali Naci Küçük, Futbol Arena Youtube kanalında çok çarpıcı Arda Güler iddiasında bulundu.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Küçük, "Galatasaray, Arda Güler'i transfer etmeyi düşünmüş. Arda'nın futbol hayatına yön veren ve çok değer verdiği isimlerden biriyle görüşülmüş. "Arda Güler gelir mi? Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'da düzenli oynama garantisi" denilmiş. Arda Güler de 'Ben Türkiye'ye düşünmüyorum' demiş. Dosya o noktada zaten kapanmış.

Galatasaray, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mh459267:
    FENER FIRMASI GİYEN TOPCU İSTEMİYORUZ 16 12 Yanıtla
  • Bukadarda Olmazki:
    Ne ardasi öyle futbolcunun GS de ne işi var.2.3.sinif takımların topçusu Real Madrid'e gordu millet ne olduğunu kakitesiz takımlarda oynar fenerde oynadığı gibi 6 17 Yanıtla
  • Apple User:
    ardayı alacak paraları var mı 16 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasarayda düzenli olarak oynayabilmesi için biraz daha pişmesi lazım. Bir yıl Hull City'e kiralanmasını uygun görüyorum. 7 11 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Adam niye düşünsünki, Avrupada nasılsa oynamadan para kazanıyor 6 5 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu topçunun cevabını çok mu araştırınız? 7 1 Yanıtla
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