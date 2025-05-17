Süper Lig'de şampiyon olmaya çok yaklaşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken çok çarpcı Arda Güler iddiası ortaya atıldı.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler için yapılan hamle ortaya çıktı. Gazeteci Ali Naci Küçük, Futbol Arena Youtube kanalında çok çarpıcı Arda Güler iddiasında bulundu.
Küçük, "Galatasaray, Arda Güler'i transfer etmeyi düşünmüş. Arda'nın futbol hayatına yön veren ve çok değer verdiği isimlerden biriyle görüşülmüş. "Arda Güler gelir mi? Şampiyonlar Ligi, Galatasaray'da düzenli oynama garantisi" denilmiş. Arda Güler de 'Ben Türkiye'ye düşünmüyorum' demiş. Dosya o noktada zaten kapanmış.
Son Dakika › Spor › Arda Güler'in Galatasaray'a verdiği cevap ortaya çıktı - Son Dakika
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