Arda Güler'in Golleri Yetersiz Kaldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arda Güler'in Golleri Yetersiz Kaldı

16.04.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, Arda Güler'in 2 golüne rağmen Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

MİLLİ futbolcu Arda Güler'in 2 gol attığı maçta Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.

Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı organizasyonunda Arda Güler'in takımı Real Madrid, 2-1'in rövanşında Allianz Arena'da Bayern Münih'e 4-3 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı futbolcu Arda Güler, müsabakanın henüz 34'üncü saniyesinde Manuel Neuer'in büyük hatasını affetmedi. Milli futbolcu, yaklaşık 35 metreden topu boş kaleye gönderdi. Güler'in bu golü Elche maçında kendi yarı sahasından attığı golü de akıllara getirdi. Arda'nın bu golüne Alman temsilcisi 6'ncı dakikada Pavlovic ile karşılık verdi: 1-1. Türk yıldız, bu kez 29'uncu dakikada ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı sol ayağıyla kaleci Neuer'e rağmen ağlarla buluşturdu: 1-2. Kane, 38'inci dakikada attığı golle eşitliği sağladı: 2-2. Mbappe, ilk yarı biterken 42'nci dakikada sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve takımını tekrar öne geçirdi: 2-3. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda takımlar uzun süre skoru değiştiremedi. Real Madrid'de, 86'ncı dakikada Camavinga ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyunun akışı değişti. Karşılaşmanın 89'uncu dakikasında Diaz, 90+4'üncü dakikasında ise Olise ile goller bulan Bayern, maçı 4-3 kazandı. İlk maçı da 2-1 kazanan Alman temsilcisi adını yarı finale yazdırdı. Arda Güler maçın ardından hakeme itirazlarından dolayı kırmızı kart gördü. Öte yandan Arsenal 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sporting ile 0-0 berabere kaldı ve son 4 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

Kaynak: DHA

Bayern Münih, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 01:51:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.