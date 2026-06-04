Arda Güler'in Golü Yılın Golü Seçildi - Son Dakika
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Arda Güler'in Golü Yılın Golü Seçildi

Arda Güler\'in Golü Yılın Golü Seçildi
04.06.2026 12:40
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Arda Güler, Elche'ye attığı 68.6 metrelik golle La Liga'da Yılın Golü ödülünü kazandı.

Türk milli futbolcu Arda Güler'in La Liga'nın 28'inci haftasında Elche'ye karşı kaydettiği gol, La Liga'da Yılın Golü seçildi.

Duyuruda vuruşun 68.6 metreden yapıldığı vurgulandı ve "Real Madrid oyuncusu, keskinlik, vizyon ve cesareti somutlaştıran dahiyane bir anla bir kez daha öne çıktı" ifadeleri kullanıldı.

Güler, Elche kalecisi Matias Dituro'nun önde olduğunu fark ederek orta sahanın gerisinde bir noktadan yaptığı vuruşla topu ağlara göndermişti.

Dünya Kupası için kampta olan Arda Güler'in başarısını Milli Takımlar hesabı da kutladı.

Real Madrid yıldızı Arda Güler, 31 Mayıs'ta da Şampiyonlar Ligi seçici kurulu tarafından 2025/2026 -sezonunun En İyi Çıkış Yapan Oyuncusu seçilmişti.

Bu ödül daha önce En İyi Genç Oyuncu adıyla veriliyordu.

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ni iki gol ve dört asistle tamamladı.

Golle ilgili neler söylendi?

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Güler'in 14 Mart'ta attığı gol için "Bunu çerçeveletmemiz gerekiyor" dedi.

Arbeloa, "Olağanüstü, harika bir gol. Herkesin hayranlıkla nefesini tuttuğunu gördüm, ben de dahil. Onun yaptığını görmek için bir, iki hatta üç bilet parası ödemeye değerdi" ifadelerini kullandı.

Golün videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Güler ise "Bunu evde denemeyin" yazdı.

Maçın ardından kulüp televizyonuna röportaj veren Güler, kaleciyi önde gördüğünü ve şansını denediğini söyledi.

Takım arkadaşı Brahim Diaz da "Osasuna maçında da benzer bir vuruş yapmış ve topu direğe nişanlamıştı. Bugün ise gol oldu. Çok etkileyici bir vuruş tekniği var, harika bir gol" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın El Mundo gazetesi de golün La Liga tarihinin en uzak mesafeden kaydedilen gollerinden biri olduğunu yazdı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Spor Arda Güler'in Golü Yılın Golü Seçildi - Son Dakika

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