Arda Güler\'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti

Real Madrid'in Monaco'yu mağlup ettiği maçta Arda Güler'in kolundaki cihaz dikkat çekerken görüntü kısa sürede gündem oldu.
Real Madrid'in dün gece Monaco'yu mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in kolunda taktığı cihaz, taraftarların gözünden kaçmadı. Maç sırasında genç futbolcunun kolunda glikoz ölçüm cihazı olduğu fark edildi.
Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, Arda Güler'in kolundaki cihazın ne amaçla kullanıldığına dair çeşitli yorumlarda bulundu.
Söz konusu glikoz ölçüm cihazının kullanım sebebiyle ilgili olarak şu ana kadar kulüp ya da oyuncu cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
