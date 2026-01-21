Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti

Arda Güler\'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti
21.01.2026 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in Monaco'yu 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada genç futbolcu Arda Güler'in kolunda glikoz ölçüm cihazı olduğu fark edildi. Cihazın ne amaçla kullanıldığı konusunda çeşitli yorumlar yapıldı, ancak henüz kulüp ya da oyuncu cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Real Madrid'in Monaco'yu mağlup ettiği maçta Arda Güler'in kolundaki cihaz dikkat çekerken görüntü kısa sürede gündem oldu.

ARDA GÜLER'İN KOLUNDAKİ CİHAZ MERAK UYANDIRDI

Real Madrid'in dün gece Monaco'yu mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in kolunda taktığı cihaz, taraftarların gözünden kaçmadı. Maç sırasında genç futbolcunun kolunda glikoz ölçüm cihazı olduğu fark edildi.

GÖRÜNTÜ GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Taraftarlar, Arda Güler'in kolundaki cihazın ne amaçla kullanıldığına dair çeşitli yorumlarda bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Söz konusu glikoz ölçüm cihazının kullanım sebebiyle ilgili olarak şu ana kadar kulüp ya da oyuncu cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Diego Simeone’nin Galatasaray karşısında hedefi belli Diego Simeone'nin Galatasaray karşısında hedefi belli
Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı Hasan Can Kaya, Hollywood yıldızı Jude Law karşılaştı, O da Nuri Bilge Ceylan hayranı çıktı
Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu Kendinden büyük rakiplerini deviren 12 yaşındaki Burcu Öncel, dünya dördüncüsü oldu
Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı Kapalı otoparktaki şakalaşma kanlı bitti, arkadaşını yok yere hayattan kopardı
TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında TSK, 1 yıl daha Aden Körfezi ve Somali karasularında

16:58
Trump’ın ’’Dünyayı değiştirecek’’ denilen konuşması başladı
Trump'ın ''Dünyayı değiştirecek'' denilen konuşması başladı
16:38
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik’in sabır testi
Sınırdan gelen görüntü gündem oldu: Mehmetçik'in sabır testi
16:02
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır
15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?
14:59
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç’tan ilk açıklama
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama
14:59
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 17:19:03. #7.11#
SON DAKİKA: Arda Güler'in kolundaki cihaz performansının bile önüne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.