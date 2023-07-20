Arda Güler'in öğretmeni pandemide hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de göstermiş olduğu performansla İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında bilinmedik bir gerçek ortaya çıktı. Eflatun-beyazlılara transfer olan yıldız futbolcunun, ilkokul yıllarındaki öğretmeni Mahmut Şafak'ın pandemide geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ve Arda'nın bu olaya çok üzüldüğü öğrenildi.

ARDA'NIN BU GÜNLERİNİ GÖREMEDİ

Arda'nın futbolculuk kariyerine başlamasına vesile olan öğretmeni Mahmut Şafak, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemide geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti ve öğrencisinin bugünlerini göremedi.

"KEŞKE BUGÜNLERİ GÖRSEYDİ"

Genç yıldız da bugünlere gelmesinde büyük pay sahibi olan hocasını hiçbir zaman unutmadı. Arda'nın Real Madrid'e transfer olduktan sonra yakın çevresine "Keşke bugünleri Mahmut Hocam da görseydi. Bugün bu yerlerdeysen en büyük pay sahiplerinden biridir" dediği öğrenildi.

ARDA'YI İLK O KEŞFETTİ

Genç yıldızdaki yeteneği fark eden Şafak, Gençlerbirliği'ne onu övgüyle anlatarak, profesyonel futbol kariyerine başlamasında etkili oldu. Öğretmen arkadaşlarının anlattıklarına göre Arda'nın sıkı takipçi olan Şafak, ölümünden bir ay önceye kadar genç sporcunun başarılarını çevresine sık sık anlatıyordu.

REAL MADRİD'E TRANSFER OLDU

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemlerde dünya devlerinin peşinde olduğu Arda Güler, 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'in yolunu tuttu.