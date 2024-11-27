Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı

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Milli yıldızımız Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de çıktı ve kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına ilk 11'de başlamış oldu.

27.11.2024 21:53
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Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA İŞampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz devi Liverpool'a konuk oldu. Milli yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve kariyerinde bir ilki yaşadı.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Modric, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Brahim Diaz, Kylian Mbappe.

Liverpool: Kelleher, Bradley, Konate, van Dijk, Robertson, Curtis Jones, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Luis Diaz, Nunez.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ 11'DE

Daha önce Devler Ligi arenasında oyuna sonradan girerek 3 karşılaşmada boy gösteren 19 yaşındaki yetenekli oyuncu, Liverpool maçıyla birlikte kariyerinde ilk kez 11'de başlama şansına erişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, Real Madrid forması ile bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda yalnızca 382 dakika sahada kalan Arda, 1 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LİVERPOOL ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi ilk kez bu yıl 36 takımın katılımıyla düzenleniyor. Geleneksel grup aşaması yerine lig formatına dönülen Devler Ligi'nde Liverpool puan kaybı yaşamayan tek takım olarak dikkat çekti. Arne Slot'un öğrencileri çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanırken 12 puanla yoluna devam ediyor. İngiliz ekibi, Milan, Bologna, Bayer Leverkusen ve Leipzig'i mağlup etmeyi başardı.

REAL MADRİD BEKLENTİLERİN UZAĞINDA

Ancelotti yönetimindeki eflatun-beyazlılar ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde bulunurken Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Lille ve Milan karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılan İspanyol ekibi, Liverpool deplasmanından üç puanla dönerek tekrar çıkış yakalamak istiyor.

Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11\'de başlayarak bir ilki yaşadı

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Son Dakika Spor Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ferhat eser:
    Heh geldi bugünün arda dozuda tamam rahat uyuyabilirim bugün 2 6 Yanıtla
  • M T:
    kenan yıldız neden bunun kadar haber olmuyor 10 kat daha başarılı 2 4 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    hoscakal sondakika 0 1 Yanıtla
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