Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi

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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, ilk yarısı tamamlanan La Liga'da Aralık ayınının 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Arda, bu ayda forma giydiği 5 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. 19 yaşındaki futbolcu, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Celta Vigo'dan Ilaix Moriba'yı geride bıraktı.

23.12.2024 23:02
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Real Madrid'de forma giyen ve son dönemlerde daha fazla süre bulan milli yıldız Arda Güler, sık sık kıyaslandığı Barcelona'dan Lamine Yamal'ı geride bırakarak ödülü kaptı.

23 YAŞ ALTINDA ARALIK AYININ EN İYİSİ SEÇİLDİ

19 yaşındaki Arda Güler, ilk yarısı tamamlanan La Liga'da Aralık ayının 23 yaş altı oyuncusu seçildi. Arda, oylamalarda Lamine Yamal (Barcelona) ve Ilaix Moriba'yı (Celta Vigp) geride bırakarak kariyerinde ilk kez "Ayın En İyi 23 Yaş Altı Oyuncusu" ödülünü kazandı.

Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi

ARDA'NIN ARALIK AYI PERFORMANSI

Arda Güler, ödül kazandığı Aralık ayında 5 maçta forma şansı buldu. Arda, bu maçlarda Getafe ağlarını bir kez havalandırırken, Rayo Vallecano karşısında ise 2 asist yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon toplamda eflatun-beyazlı formayı 20 maçta sırtına geçirdi ve söz konusu müsabakalarda 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist katkısı verdi.

Arda Güler, La Liga\'da ayın oyuncusu seçildi

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Son Dakika Spor Arda Güler, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nuri Sağlam:
    Milli Gururumuz Ardaaaaa 9 2 Yanıtla
  • monşer null:
    İspanya Oyuncu Görmemiş Bu Oğlanı Beğenmiş Enteresan 3 6 Yanıtla
  • monşer null:
    Gördük A Milli Maçta Nuri Kantar 3 4 Yanıtla
  • Ali :
    Atma Recep Din kardesiyiz. Ben Ardanin daha 90 dak. oynadigini görmedim Nasil oluyorda ayin futbolcusu seciliiyor. Ya birtaraflarinda uyduruyorlar, yada hepsi kör. 2 4 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN YAMAL DAHA İYİ 0 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    kötü konuşanlara bakıyorum da hepsi cinconlu 0 0 Yanıtla
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