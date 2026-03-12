Arda Güler\'li Real Madrid, Manchester City\'yi 3-0 Yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün tamamlanırken, Arda Güler'li Real Madrid, Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek tur kapasını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Gecenin sürpriz sonucuna Bodo/Glimt imza attı. Norveç ekibi, evinde Sporting'i 3-0 yendi. Gecenin diğer maçında milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, sahasında İngiliz ekibi Manchester City'yi 3-0 ile geçti. Madrid, 20, 27 ve 42. dakikalarda Federico Valverde'nin golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılarak tur avantajını elde etti. Öte yandan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 70 dakika sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Bayer Leverkusen: 1 - Arsenal: 1

Real Madrid: 3 - Manchester City: 0

Paris Saint-Germain: 5 - Chelsea: 2

Bodo/Glimt: 3 - Sporting: 0 - İSTANBUL