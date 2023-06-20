Fenerbahçe macerasının sonuna mı geliyor? Arda Güler, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu - Son Dakika
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Fenerbahçe macerasının sonuna mı geliyor? Arda Güler, geleceğiyle ilgili ilk kez konuştu

20.06.2023 09:27

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler'i 2-0 mağlup etti. Arda Güler'in attığı golle galibiyete katkı sağlayan futbolcu, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili soruya "Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum" yanıtını verdi. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Güler, Milli Takım formasıyla gol atmanın hayallerinin ötesinde bir his olduğunu belirtirken, çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğini söyledi.

A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Galler'i 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada enfes bir gol atan Arda Güler, geleceği ile ilgili soruya yanıt verdi.

"GOLÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMÜYORUM"

Arda Güler, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili gelen soruya, "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu anda galibiyetten ve golümden başka bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİM"

Arda güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bugün hayatımın en özel günlerinden birisi. Milli takım formasıyla gol atmak, hayallerimin de ötesinde muhteşem bir his.. Ailemi gururlandırmak, Türk gençlerine ilham olabilmek ve bu formayla çok daha fazlasını başarabilmek için çalışmaktan hiç vazgeçmeyeceğim. Bana inanan ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

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Arda Güler, Spor, Son Dakika

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