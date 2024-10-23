Arda Güler, Premier Lig devine gidiyor - Son Dakika
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Arda Güler, Premier Lig devine gidiyor

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Real Madrid'de oldukça az süre bulan Arda Güler'in sezon sonunda eflatun-beyazlılardan ayrılma ihtimaline yüksek olduğu öğrenildi. Öte yandan milli yıldızın peşinde 3 takımın olduğu ve bu takımlardan birinin de Manchester City olduğu öne sürüldü.

23.10.2024 17:18
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Real Madrid'de beklediği süreyi bulamayan milli yıldızımız Arda Güler'in sezon sonu İspanyol devinden ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu konuşuluyor. Durum böyleyken Arda'nın da her geçen gün artıyor.

3 TALİBİ BİRDEN VAR

Fichajes'te yer alan habere göre Arda Güler; Son Bundesliga şampiyonu Bayer Leverkusen ve Premier Lig devleri Arsenal ile Manchester City'nin yakın takibinde. Haberde Bayer Leverkusen'in Wirtz'i satması durumunda Arda Güler'i kadrosuna katmak için harekete geçeceği iddia edildi. Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak bir isme ihtiyacı olduğu vurgulanırken Arda Güler'in iyi bir seçenek olduğu belirtildi.

CITY, DE BRUYNE YERİNE İSTİYOR

Manchester City'nin ise Arda Güler'i uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü aktarıldı. Milli futbolcunun Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına çözüm olabileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta forma giydi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Arda, son oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund karşılaşmasında ise 90. dakikada oyuna dahil olmuştu. Milli yıldızın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Arda Güler, Premier Lig devine gidiyor

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Son Dakika Spor Arda Güler, Premier Lig devine gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz:
    KABAK TADI VERDİ BUDA, YAT İŞTE AL PARANI, İSPANYA DA OYNAYAMAYAN İNGİLTERE DE YEDEK BILE OLAMAZ 21 31 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    orası Fenerbahçe değil yan gel yat orda yemezler ben Fenerbahçeliyim Mert Hakan yandaş ne top oynuyorda ona dünyanın parasını veriyorlar kulüpte tutuyorlar anlamıyorum 21 11 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Boş adam hiç birşey yapamıyor 8 8 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Ya bu herif sanki Messi nereye giderse gitsin kabak tadı verdi gerçekten. 7 8 Yanıtla
  • Abdullah K:
    Admin son dakika nasıl son dakika be paylaşsanıza Ankarayı kardeşim siz nasıl haber kanalısınız yurtdışından gereksiz haberleri paylaşacağına şehitlerini Ankarayı patlamayı bilgi sağla insanların içine kurt düştü haydi admin 9 4 Yanıtla
  • Efe Dgb:
    Yalama oldu çocuk ya oraya gidecek buraya gidecek belli değil 2 1 Yanıtla
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